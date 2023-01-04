Путин принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков"

Во время выхода "Адмирала Горшкова" в море будет протестирован гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин участвует в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков". Судно оснащено гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон".

Уточняется, что в ходе плавания будет протестирован ракетный комплекс "Циркон", а также основное действующее оружие "Калибр-НК".

Головной многоцелевой фрегат дальней морской и океанской зоны "Адмирал флота Советского Союза Горшков" построен на заводе "Северная верфь". Судно стало частью ВМФ России в июле 2018 года. В декабре 2022 года он совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота в городе Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадте.

Напомним, президент России Путин заявил, что РФ продолжит совершенствовать гиперзвуковые ракеты и наступательное вооружение. Об этом он сообщил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин также анонсировал, что в начале января 2023 года выйдет на дежурство крейсер "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".