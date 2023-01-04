ВС США сообщили, что американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару Фото: REUTERS

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару. Пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Об этом уведомило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток.

"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 09:00 по местному времени (совпадает с московским)", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что повреждений на военной базе нет, равно как и жертв среди служащих объекта.

Большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США.

Напомним, Турция начала воздушную операцию «Коготь-меч», задействовав свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Воздушные удары, поддержанные с земли артиллерией, наносились по северным районам Сирии, в которых расположены базы запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В начале этой неделе удары были продолжены. Президент Эрдоган, выступая в турецком парламенте, заявил, что Турция приступит к наземной операции в Сирии в подходящее для этого время.