В новых регионах России мобилизованным работникам сохранят зарплату до 1 июля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для мобилизованных работников новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей - может быть сохранена заработная плата до 1 июля 2023 года.

Это касается тех людей, которые осуществляли рабочую деятельность на момент подписания договоров о включении субъектов в состав РФ 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

- Работникам, мобилизованным в вооруженные силы, а также другие воинские формирования и органы, специальные формирования ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области ... на указанных территориях, могут быть сохранены рабочие места и до 1 июля 2023 года - заработная плата, - сказано в документе.

Напомним, 19 февраля 2022 года были изданы указы глав ДНР и ЛНР о всеобщей мобилизации. Первым выступил Денис Пушилин из Донецка, сопроводивший Указ соответствующим видеообращением к гражданам республики. Вслед за Пушилиным аналогичный указ подписал и глава ЛНР (сейчас - врио главы ЛНР) Леонид Пасечник.