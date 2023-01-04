"Куда мы попали? Мы выходим к русским": Опубликованы переговоры польских наемников в зоне СВО

Опубликованы переговоры польских наемников в зоне СВО Фото: REUTERS

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров наемников из Польши, которые находились в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы бойцов на этот сложный участок фронта. Изначально их численность составляла 120 человек, но уже сейчас в живых остались порядка 30 человек, уточнил он.

В посте Безсонов опубликовал обрывки радиоперехватов переговоров наемников в Марьинке.

- Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде.... Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери… По нам бьют украинские минометы. … Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас ждали! ...Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…, - привел замминистра некоторые высказывания поляков, находившихся

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