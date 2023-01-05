В Москве жестоко убита радиоведущая Анна Азовская

В Москве нашли убитой радиоведущую из Вологды, на теле девушки было порядка 30 ножевых ранений. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистка Анна Азовская (Саблина) была найдена убитой в съемной квартире в Москве. Тело Азовской нашли 3 января 2023 года в квартире на улице Полины Осипенко.

Об обнаружении тела женщины, на котором было не менее 30 колото-резаных ран, сообщили в Следственном управлении СК по городу Москве. Позже стало известно, что погибшая – 34-летняя журналистка и радиоведущая Анна Азовская из Вологды. Сообщается, что в убийстве подозревается сожитель девушки.

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