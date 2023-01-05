Россиян предупредили о морозах до 53 градусов в ряде регионах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг, 5 января, спрогнозировал морозы до 47 градусов в европейской части России, а в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура опустится до минус 53 градусов.

Синоптик предупредил, что в ближайшие дни более чем на половине российские территории ожидается аномальное похолодание.

Как сообщается, в период с 5 по 9 января 2023 в Коми температура опустится до 30–39 градусов мороза, в Архангельской области и Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Вологодской области - до 33 градусов мороза, в Карелии - до 26 градусов, а в Санкт-Петербурге температура упадет до 23–25 градусов мороза. В период с 7 по 9 января 2023 года в Вологодской области будут температура опустится до 20–21 градуса, в Астраханской области - до 17–19 градусов мороза, а в Ростовской области - до 15–17 градусов мороза.

Вильфанд также сообщил, что температура в Северо-Западном федеральном округе будет ниже климатической нормы на 8–19 градусов, в регионах Южного федерального округа ниже нормы на 7–11 градусов, а в Уральский федеральный округ - на 11–20 градусов.

«В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах - там до 45–47 градусов мороза», - рассказал специалист ТАСС, отметив, что самое сильное похолодание ожидается в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура упадет до 53 градусов.

Напомним, ранее МЧС вынесло предупреждение жителям Подмосковья об аномальных морозах с пятницы, 6 января, сообщив, что температура ожидается ниже климатической нормы на 9-17 градусов.