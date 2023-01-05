Американцы обвинили Белый дом в развязывании Третьей мировой войны Фото: REUTERS

Читатели американского издания Bloomberg активно отреагировали на статью профессора Нила Фергюсона, который заявил о том, что Белый дом открыто подталкивают мир к началу Третьей мировой войны.

В статье отмечается, что Вашингтон намерен переиграть Москву, а также Тегеран и Пекин, но лучше бы Белый дом прислушался к недавним рекомендациям бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, умерив свой воинственный пыл в вопросе украинского кризиса.

«Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны - США. И это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии США», - написал один из комментаторов.

«Украину постепенно делают необитаемой, а западная Европа берет курс на замерзание и резкое сокращение производств, в то время, как США процветают из-за украинского конфликта», - заявил другой читатель.

Еще один читатель заявил, что в США «все будет только хуже». «Посмотрите на лузера, который сейчас правит нами, окруженный своими маленькими миньонами», - заявил комментатор, добавив, что «все они выбраны по гендерному принципу, а не по способностям».