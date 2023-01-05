В ООН не стали комментировать заявления Меркель и Олланда о роли Минских соглашений в укреплении ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик отказался комментировать слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Оланда о том, что Минские соглашения дали Киеву время на усиление своей армии.

Во время брифинга представителя ООН спросили, насколько слова Меркель и Олланда могут отражать позицию генсека ООН Антониу Гутерреша по Минским соглашениям. Дюжаррик заявил, что это «очень правомочный» вопрос, отказавшись на него отвечать.

«Я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», - заявил сказал официальный представитель генсека ООН, обратив также внимание на то, что организация сконцентрирована на сегодняшних событиях, а также попытках завершить конфликт.

Ранее Олланд заявил, что Меркель «была права», заявив, что Минские соглашения дали Киеву возможность украинскую армию, отметив также, что «с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал» и что это «заслуга Минских соглашений».