В Аргентине начался бум родильного туризма среди российских гражданок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Аргентине начался бум родильного туризма среди российских гражданок. Об этом передает издание The Guardian.

Родильный туризм является практикой, при которой потенциальная мать собирается родить за рубежом и сразу дать ребенку гражданство желаемой страны.

Заведующий консульским отделом российского посольства в Аргентине Георгий Полин сообщил, что в ушедшим 2022 году в страну переехало от 2 000 до 2 500 российских граждан, многие из которых были женщинами, которые собирались родить ребенка. «В 2023 году это число может вырасти до 10 000», - считает дипломат.

Как сообщила глава агентства, которое оказывает услуги беременным россиянкам за границей, Ева Пекурова, россиянам не нужна виза для визита в Аргентину, а продлить пребывание или же подать заявление на получение вида на жительство весьма просто. Она также сообщила, что россияне предпочитают Буэнос-Айрес из-за высокого качества медицинского обслуживания, как частного, так и государственного.