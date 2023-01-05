В Госдуме спрогнозировали объем внутреннего зимнего турпотока в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внутренний туристический поток в России этой зимой может составить до 18 миллионов человек. Такой прогноз дала член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева.

«Внутренний турпоток в зимний период может составить до 18 миллионов человек (с декабря 2022 года по март 2023 года). Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Салаева также отметила, что в России появляются новые туристические направления, в том числе «гастротуры, глэмпинги, кемпы, фестивали, тренды 2022 года - эко, сельский и агротуризм». Депутат отметила, что «классикой» зимнего туризма остается русская баня, рыбалка, а также семейные туры с экскурсиями и музеями.

«Зимние каникулы прекрасны тем, что отдых и активности можно сбалансировать и уместить в одну неделю. Совместить горнолыжные курорты… с санаторно-курортным отдыхом», - заявила она, отметив, что туристы, выбирая российские регионы, вносят весомый вклад в экономику данных субъектов.