Нарушителя на электросамокатах будут штрафовать до 1500 рублей с 1 марта 2023 года

Нарушителей на электросамокатах ждут новые нормы ответственности в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нарушителей на электросамокатах будут штрафовать на сумму до 1,5 тысяч рублей после закрепления правового статуса средств индивидуальной мобильности с 1 марта этого года, а также могут появиться новые формы ответственности. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к разработке вопроса.

«С 1 марта вступает в силу постановление правительства, закрепляющее правовой статус электросамокатов ... Вместе с тем со временем для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность», - приводит издание слова собеседника.

Максимальный штраф в размере 1,5 тысяч рублей предусмотрен по ст. 12.29 «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», а также по ст. 12.30 «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» КоАП РФ.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что поездки на самокатах с превышением скорости в 80 километров в час запретят на некоторых улицах Москвы с 1 марта 2023 года. По словам заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексея Митяева, поездка на самокате на тех улицах, где скорость движения превышает 80 километров в час, небезопасна, а введение такого ограничения сделает движение комфортным и безопасным.