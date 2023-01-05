Эрдоган допустил перенос президентских выборов в Турции на более ранний срок

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможный перенос президентских и парламентских выборов в республике на более ранний срок.

«Все, что обсуждается в обществе, так или иначе оказывается в нашей повестке. Вода не стоит на месте», - заявил турецкий лидер, комментируя вопрос о вероятности переноса даты всеобщих выборов, которые должны начаться в стране 18 июня 2022 года.

Официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в минувший понедельник, 2 января заявил журналистов, что дата выборов может быть сдвинута, отметив также, что партия, которую возглавляет турецкий президент, рассматривает разные варианты.

В качестве возможных дат выборов, при их переносе, называли 30 апреля, а также 7 или 14 мая 2023 года.