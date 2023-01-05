Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ возле Сватово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинской армии на Сватовском участке фронта в Донбассе, об этом журналистам сообщил командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск.

"На этом направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня российская авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ - прим. ред.), - уточнил он.

Также командир добавил, что украинские силовики используют как тактику артиллерийских ударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную РФ территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.