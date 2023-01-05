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НовостиПолитика5 января 2023 13:58

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Об этом сообщили в белорусском минобороны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Фото: Александр КОЦ

Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на территории Белоруссии, об этом сегодня, 5 января, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. .. этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение… России", - уточняется в сообщении белорусского ведомства.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские Сухопутные войска проведут несколько международных учений, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что во время учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций и порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников. Кроме того, сухопутные войска России будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", которые пройдут на территории Армении.

Также ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия 10 февраля начали совместные учения "Союзная решимость-2022". Отмечалось, что маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".