Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения Фото: Александр КОЦ

Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на территории Белоруссии, об этом сегодня, 5 января, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. .. этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение… России", - уточняется в сообщении белорусского ведомства.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские Сухопутные войска проведут несколько международных учений, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что во время учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций и порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников. Кроме того, сухопутные войска России будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", которые пройдут на территории Армении.

Также ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия 10 февраля начали совместные учения "Союзная решимость-2022". Отмечалось, что маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".