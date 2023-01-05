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НовостиЗвезды5 января 2023 14:46

Никита Михалков попал в больницу в тяжелом состоянии

Жена режиссера призвала воздержаться от преждевременных утверждений о состоянии ее мужа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый режиссер Никита Михалков был экстренно госпитализирован в четверг, 5 января.

Как сообщали СМИ, у 77-летнего режиссера диагностировали коронавирусную инфекцию и находится в тяжелом состоянии. Однако жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера.

Татьяна Михалкова призвала воздержаться от преждевременных утверждений о тяжелом состоянии ее мужа, а также заявила, что нет информации о диагнозе. «Точный диагноз еще не известен», - приводит Readovka ее слова.

Напомним, советский и российский кинорежиссер Никита Михалков является художественным руководителем «Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова» с 2017 года, с 1999 года он является президентом Московского международного кинофестиваля, а с 1998 года возглавляет Союз кинематографистов России.

Никита Михалков получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля в 1991 году и стал номинантом на премию «Оскар» (1993) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Урга - территория любви». За фильм «Утомлённые солнцем» он стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля (1994).