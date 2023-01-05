В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем

Марат Касем, фото: личная страница журналиста в соцсети

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге - его подозревают в нарушении санкций и шпионаже, об этом сегодня, 5 января, сообщается в Телеграм-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

"Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге... судом было принято решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей... журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму", - уточняется в сообщении.

На задержание и арест Касема отреагировала в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти Прибалтики за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов... за его правду...”, - написала дипломат.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва. Пограничники заявили, что Марат Касем угрожает национальной безопасности страны.