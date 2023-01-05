Минобороны РФ: войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество

В соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина в войска отданы указания о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов с 12.00 пятницы 6 января 2022 года, об этом сообщили сегодня в Минобороны России.

"В соответствие с поручением президента РФ министром обороны России в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января текущего года до 24.00 7 января текущего года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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