Таиланд планирует вернуть подтверждение вакцинации от коронавируса для всех прибывающих в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Таиланда хотят обязать всех прибывающих в королевство людей предъявлять подтверждение о вакцинации от COVID-19 как минимум двумя прививками. Как сообщило сегодня, 5 января, издание Bangkok Post, сроки введения инициативы, которая должна начать действовать до прилета туристов из Китая, пока не известны.

Также путешественникам предписывается иметь при себе медицинскую страховку, гарантирующую покрытие расходов на лечение при получении положительного теста на ковид.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда приняли решение отменить карантин для прибывающих в страну туристов вне зависимости от статуса вакцинации от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что вакцинированным иностранным гостям при въезде в страну потребуется паспорт, прививочный сертификат, а также медстраховка, покрывающая расходы на 10 тысяч долларов. Непривитым или частично вакцинированным туристам необходимо иметь при себе отрицательный результат антиген-теста из медучреждения или ПЦР-тест, сделанных за 72 часа до вылета в страну.