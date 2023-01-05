Украина отвергает любые переговоры с Россией о прекращении огня на Рождество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина отвергает любые мирные переговорные процессы с Россией, об этом сегодня, 5 января, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя инициативу РФ о временном прекращении огня.

"Никаких переговоров с ними (с Россией - прим. ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Также Данилов добавил, что Киев не намерен соблюдать режим прекращения огня.

"Режим прекращения огня… Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", - написал он в Twitter.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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