Мария Захарова призвала международные структуры пресечь творимые Ригой бесчинства после задержания журналиста Марата Касема

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание в Латвии журналиста Sputnik Литва Марата Касема "местью диктаторских режимов" за правду и принципиальность.

“Мы требуем подключения международных организаций… по линии всех международных структур, в связи с тем, что этот журналист не один раз заявлял, что чувствует угрозу…”, - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге - его подозревают в нарушении санкций и шпионаже, об этом сегодня, 5 января, сообщается в Телеграм-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Также ранее стало известно, что в аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва. Пограничники заявили, что Марат Касем угрожает национальной безопасности страны. Журналист прилетел в республику в командировку, однако его отказались пускать на территорию страны.