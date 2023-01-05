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НовостиПолитика5 января 2023 18:49

Мария Захарова призвала международные структуры пресечь творимые Ригой бесчинства после задержания журналиста Марата Касема

Также дипломат назвала “местью диктаторских режимов” задержание журналиста
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание в Латвии журналиста Sputnik Литва Марата Касема "местью диктаторских режимов" за правду и принципиальность.

“Мы требуем подключения международных организаций… по линии всех международных структур, в связи с тем, что этот журналист не один раз заявлял, что чувствует угрозу…”, - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге - его подозревают в нарушении санкций и шпионаже, об этом сегодня, 5 января, сообщается в Телеграм-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

Также ранее стало известно, что в аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва. Пограничники заявили, что Марат Касем угрожает национальной безопасности страны. Журналист прилетел в республику в командировку, однако его отказались пускать на территорию страны.