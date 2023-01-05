Белый дом: США поставят на Украину БМП Bradley, а Германия - БМП Marder и батарею ЗРК Patriot Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Пакет помощи США будет обнародован завтра, 6 января 2023 года, об этом ранее сообщало агентство Reuters.

Также ранее сообщалось, что США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса действия.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.