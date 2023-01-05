Пушилин заявил, что ВС России будут отвечать украинской армии в случае нарушения режима прекращения огня

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные ответят украинской армии, если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Об этом сегодня, 5 января, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не означает, что мы не будем отвечать на провокации противника…", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 января 2023 года публикует сайт KP.RU.