В аварии на Севастопольском проспекте в Москве пострадала женщина с коляской

В Москве столкнулись три автомобиля. Фото: прокуратура Москвы.

Женщина с коляской пострадала в автомобильной аварии в Москве в четверг 5 января, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Столкнулись три автомобиля. Видео происшествия опубликовали московская прокуратура и Дептранс.

На видео молодая женщина с коляской переходит дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, мимо проносится автомобиль и врезается в машину на встречной, еще один автомобиль разворачивается на 90 градусов и останавливается, уткнувшись в тротуар. Коляска падает, двое мужчин, которые до этого перешли дорогу по пешеходному переходу, бегом возвращаются и бросаются на помощь женщине.

Сообщается, что ДТП произошло на Севастопольском проспекте в районе дома 7 корпус 1.

«Водитель автомобиля «Порше» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем «Хавейл»*, а затем «Фольксваген», - сообщили в прокуратуре, уточнив, что за рулем «Порше» находился 31-летний мужчина.

В ноябре смертельная авария произошла в Москве, когда автомобиль «Киа» вылетел на тротуар, где находилась женщина с двумя детьми. Женщина и ее сын-подросток погибли, маленькая девочка в коляске выжила. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что 2 ноября в Москве самосвал на большой скорости въехал в легковушку и вжал её в стоящий впереди автобус. Такси смяло так сильно, что его практически не было видно между двумя большими машинами. Водитель и его пассажир погибли на месте.