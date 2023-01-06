Байден снова назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова перепутал должность вице-президента Камалы Харрис, назвав ее главой государства. Байден оговорился, когда выступал с речью о ситуации с безопасностью на южной границе страны и решил поблагодарить Харрис за проделанную работу по уменьшению количества мигрантов.

«Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они уезжают, и благодаря ее руководству удалось привлечь более 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале», — цитирует Байдена РИА Новости.

Напомним, Байден назвал Камалу Харрис президентом на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кстати, что в случае недееспособности Байдена исполнять обязанности главы государства будет именно Харрис.

В декабре 2021 года Байден назвал Харрис, которая была тогда кандидатом на должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны. В марте того же года глава Белого дома во второй раз назвал Харрис «президентом США». При этом, он даже не заметил своей ошибки и не стал поправлять фразу.

Кроме того, однажды Байден назвал вице-президента США «первой леди».