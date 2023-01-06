Десятки человек ранены, подбиты вертолеты и самолет: в Мексике задержали известного наркобарона

Десятки человек ранены, подбиты вертолеты: в Мексике задержали известного наркобарона Фото: скриншот

Задержание наркобарона Овидио Гусман Лопес в Мексике привело к гибели и ранению десятку людей, угону 250 автомобилей, а также были подбиты два вертолета и самолет.

Министерство обороны Мексики сообщило, что задержание Гусмана Лопеса в городе Кульякане в штате Синалоа поздно вечером в минувший четверг, 5 января, после чего он был доставлен в Мехико самолетом Военно-воздушных сил, и помещен в тюрьму строгого режима.

После задержания наркобарона на улицах мексиканского города начались перестрелки, а некоторые улицы были заблокированы горящими машинами. Региональные власти посоветовали жителям не покидать дома, а также отменили занятия в школах и университетах.

Глава регионального управления общественной безопасности Кристобаль Кастаньеда заявил, что в ходе задержания пострадали не менее семи правоохранителей. Губернатор Рубен Роча Мойя рассказал, что во время столкновений правоохранительных органов и армии с боевиками погибли 10 человек, а ранения получили по меньшей мере 29 человек.

Как передает газета El Milenio, два вертолета повреждены из крупнокалиберного оружия, которое было установлено на бронированных автомобилях охранников наркобарона. При посадке в аэропорту Кульякана подбили турбовинтовый самолет.

Уточняется, что Гусман Лопес был задержан перед встречей лидеров Канады, Мексики и США в Мехико, которая была на 10 января. МИД Мексики заявляет, что страна не собирается осуществлять ускоренную экстрадицию задержанного в США.