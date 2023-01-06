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НовостиПолитика6 января 2023 8:09

На Донецком направлении за сутки украинские боевики потеряли до роты личного состава

Народная милиция ДНР уничтожила полевой склад вооружения
Сергей ГАПЧУК
На Донецком направлении за сутки украинские боевики потеряли до роты личного состава

На Донецком направлении за сутки украинские боевики потеряли до роты личного состава

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до роты личного состава, гаубицу, технику и полевой склад вооружения, об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также за сутки уничтожено до роты личного состава украинских военных.

Как писал сайт KP.RU, 4 января 2023 года вооруженные силы России ликвидировали в Харьковской области более 40 украинских военнослужащих, а также разведывательную группу ВСУ. Кроме того, было уничтожено два автомобиля.

3 января 2023 года российские военные на Южно-Донецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников.

Ранее на Луганском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.

Отмечалось, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Кроме того, было уничтожено 11 единиц специальной автомобильной техники.