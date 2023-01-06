На Донецком направлении за сутки украинские боевики потеряли до роты личного состава Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до роты личного состава, гаубицу, технику и полевой склад вооружения, об этом сообщила в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также за сутки уничтожено до роты личного состава украинских военных.

Как писал сайт KP.RU, 4 января 2023 года вооруженные силы России ликвидировали в Харьковской области более 40 украинских военнослужащих, а также разведывательную группу ВСУ. Кроме того, было уничтожено два автомобиля.

3 января 2023 года российские военные на Южно-Донецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников.

Ранее на Луганском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.

Отмечалось, что в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Кроме того, было уничтожено 11 единиц специальной автомобильной техники.