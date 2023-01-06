В Белом доме заявили, что Ватикан не приглашал Байдена на похороны папы Бенедикта XVI Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и многие другие мировые лидеры отсутствовали на похоронах папы Бенедикта XVI из-за пожелания Ватикана, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что в соответствии с пожеланиями покойного папы, вместо Байдена от США был направлен посол при Святом Престоле Джо Доннелли.

Кроме того, как сообщало издание Catholic News Agency, ранее представители Ватикана объяснили, что на церемонии, которая должна была пройти под «знаком простоты», были приглашены лишь две официальные государственные делегации — из Италии и Германии. Лидеры из других стран присутствовали в частном порядке.

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 года на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Ранее в Ватикане заявили об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI из-за его преклонного возраста.

Бенедикт XVI, в миру - Йозеф Алоиз Ратцингер, был избран 265-м папой римским в апреле 2005 года. Он стал первым папой немецкого происхождения за последнюю тысячу лет. Кроме того, он стал самым старшим по возрасту на момент избрания папой римским со времен Папы Климента XII.

В 2013 году Бенедикт XVI объявил о своей отставке во благо Церкви, отметив, что у него больше недостаточно сил для выполнения соответствующих обязанностей. В последние годы своей жизни почетный понтифик жил в монастыре в Ватиканских садах.