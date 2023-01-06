Вооруженные силы России сбили в ДНР самолет СУ-25 Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России в Донецкой Народной Республике сбили украинский самолет СУ-25, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«В ДНР сбит украинский самолет Су-25», - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что в Запорожской области перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2023 года Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до роты личного состава, гаубицу, технику и полевой склад вооружения. Как отмечалось, что за сутки уничтожено до роты личного состава украинских военных.

4 января 2023 года вооруженные силы России ликвидировали в Харьковской области более 40 украинских военнослужащих, а также разведывательную группу ВСУ.

3 января 2023 года российские военные на Южно-Донецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников.