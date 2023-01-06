Российские военные ликвидировали более 40 украинских боевиков на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ за сутки, до введения режима прекращения огня, потеряли убитыми и ранеными примерно 100 человек, об этом сегодня, 6 января, сообщили в Минобороны России.

"На Купянском направлении в течение прошедших суток… в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики было уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

На Краснолиманском направлении, как добавили в Минобороны, ВС России нанесли поражение двум штурмовым группам украинских войск..

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.