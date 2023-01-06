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НовостиПолитика6 января 2023 12:14

Российские военные ликвидировали более 40 украинских боевиков на Купянском направлении

Всего убитыми и ранеными ВС Украины потеряли за сутки около 100 военных
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные ликвидировали более 40 украинских боевиков на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали более 40 украинских боевиков на Купянском направлении

Фото: Александр КОЦ

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ за сутки, до введения режима прекращения огня, потеряли убитыми и ранеными примерно 100 человек, об этом сегодня, 6 января, сообщили в Минобороны России.

"На Купянском направлении в течение прошедших суток… в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики было уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

На Краснолиманском направлении, как добавили в Минобороны, ВС России нанесли поражение двум штурмовым группам украинских войск..

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.