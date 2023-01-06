Российские военные в Запорожской области уничтожили гаубицу М-777 Фото: Александр КОЦ

российские военные за прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу М-777 и украинскую Д-20 в Запорожской области и ДНР, об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа ДНР уничтожена на огневой позиции гаубица Д-20», - говорится в сообщении.

В сводке отмечено, что в районе города Орехов Запорожской области уничтожена артиллерийская система М-777 производства США.

Кроме того, ведомство указало, что в районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Ивано-Дартевка ДНР поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2023 года минобороны России сообщало, что вооруженные силы России в ДНР сбили украинский самолет СУ-25. При этом отмечалось, что в Запорожской области перехвачены восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Народная милиция ДНР сообщала, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до роты личного состава, гаубицу, технику и полевой склад вооружения. Как отмечалось, что за сутки уничтожено до роты личного состава украинских военных.

Также сегодня минобороны России заявило, что на Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ за сутки, до введения режима прекращения огня, потеряли убитыми и ранеными примерно 100 человек.

4 января 2023 года российские военные ликвидировали в Харьковской области более 40 украинских военнослужащих, а также разведывательную группу ВСУ.

Кроме того, 3 января 2023 года российские военные на Южно-Донецком направлении высокоточными ударами по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в ДНР уничтожено более 130 иностранных наемников.