Бывший советник главы Пентагона Макгрегор считает, что Польша стремится получить часть Украины в обход НАТО Фото: REUTERS

Заявления политиков Польши свидетельствуют о стремлении аннексировать территории Западной Украины, что противоречит интересам государств НАТО на данный момент, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Если внимательно наблюдать за риторикой поляков, то можно увидеть, что они говорят о расширении своей территории… Они стремятся вернуть контроль над потерянными землями… Это противоречит целям НАТО…", - подчеркнул он.

Такого рода действия Польши - не самые благоразумные и адекватные, убежден полковник. При этом НАТО и Соединенные Штаты ничего не предпринимают, чтобы остановить вероятное вступление войск Польши на Украину, добавил он.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что денежные средства, направленные Соединенными Штатами Украине в качестве помощи, на самом деле оседают в Министерстве обороны США.