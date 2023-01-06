Украина расторгла соглашение с Россией по продлению срока эксплуатации ракетного комплекса "Сатана" Фото: REUTERS

Кабмин Украины разорвал соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение приняли в ходе заседания правительства сегодня, 6 января, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Мельничук добавил, что действие соглашения было прекращено в связи "с коренным изменением обстоятельств".

Ранее стало известно, что действие соглашения между Украиной и России о совместном использовании и охране пограничных водных объектов прекращено, об этом сообщил 30 декабря 2022 года представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.