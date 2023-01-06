Американцы потребовали прекратить помощь режиму Зеленского из-за отказа от мирных переговоров с Россией

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи Twitter из Соединенных Штатов осудили президента Украины Владимира Зеленского после того, как он отверг предложение России о рождественском прекращении огня.

Пользователи обсудили публикацию конгрессмена-республиканца Пола Госара. По его мнению, нет ничего странного в том, что Зеленский отказался от предложения РФ о прекращении огня на Рождество, а финансировать этот конфликт - безнравственно.

"Зеленский - преступник!" - выразил свое мнение под постом Госара аналитик-республиканец Спенс Роджерс.

"Он желает, чтобы и наши внуки финансировали этот конфликт", - написал житель Южной Флориды Сайрус Башар.

“…Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не согласится на мирное урегулирование с Россией", - написал один из пользователей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.