Британка Грин спасла от закрытия русский музей в Испании

Музей русского искусства в Малаге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британка Дженни Грин спасла от возможного закрытия Музей русского искусства в Малаге и предложила выставить принадлежащую ей коллекцию полотен русских художников, об этом сообщило издание The Guardian.

В статье отмечалось, что Грин начала собирать произведения русских живописцев 20 лет назад. В ее коллекции 76 работ, датируемых 1876-1980 годами, — Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова и многих других.

В публикации подчеркнули, что в прошлом году проект оказался под угрозой закрытия. На момент начала спецоперации на Украине в музее действовали четыре выставки: «Война и мир в русском искусстве», «Русский авангард», «Маяковский — художник и поэт» и «Достоевский к его двухсотлетию».

Автор уточнял, что первоначально музей надеялся, что работы удастся законсервировать, но в начале мая экспонаты вернулись в Россию.

Как писал сайт KP.RU, 8 декабря 2022 года телеканал Rai1 сообщал, что новый сезон миланского театра «Ла Скала» открывает опера «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

Театр объявлял в июне 2022 года, что новый сезон 7 декабря 2022 года будет открыт оперой «Борис Годунов». Сообщалось, что публика услышит оперу Мусоргского в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков, а за дирижерским пультом будет стоять главный дирижер театра Риккардо Шайи.

Ранее итальянский певец Аль Бано выступил против отмены русской культуры в Европе.

При этом французский модный дом Dior отменил «отмену русской культуры», вызвав скандал роликом с моделями среди заснеженных берез, а на Украине демонтировали памятник Николаю Островскому.