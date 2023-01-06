Никите Михалкову еще не поставлен точный диагноз

Никита Михалков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известному актеру и режиссеру Никите Михалкову, который накануне был госпитализирован, пока не поставили точный диагноз, об этом сайту spb.kp.ru рассказал друг детства режиссера, художник и актер Александр Адабашьян.

“Сегодня, 6 января, я уточнил последние новости о состоянии Никиты Михалкова, - поделился с изданием Александр Адабашьян. – Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей…”, - уточнил он.

Ранее сообщалось, что знаменитый режиссер Никита Михалков был экстренно госпитализирован в четверг, 5 января. Как сообщали СМИ, у 77-летнего режиссера диагностировали коронавирусную инфекцию и находится в тяжелом состоянии. Однако жена Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера.