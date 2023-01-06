Друг детства Никиты Михалкова раскрыл прогнозы его врачей

Никита Михалков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известному актеру и режиссеру Никите Михалкову, который вчера был госпитализирован, пока не поставили точный диагноз, но коронавирус у него не выявлен, об этом сайту spb.kp.ru рассказал друг детства режиссера, художник и актер Александр Адабашьян.

“Коронавируса нет, это точно. Это первое, что я спросил, о чем забеспокоился, - уверяет друг Никиты Михалкова. – Сразу же сделали тест. Ковида не обнаружили. Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет”,- рассказал изданию Адабашьян.

Ранее сообщалось, что знаменитый режиссер Никита Михалков был экстренно госпитализирован в четверг, 5 января. Как сообщали СМИ, у 77-летнего режиссера диагностировали коронавирусную инфекцию и находится в тяжелом состоянии. Однако жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера.