Талибы* призвали судить принца Гарри, раскрывшего правду про свои убийства в Афганистане Фото: REUTERS

Откровения британского принца Гарри о совершенных им убийствах в ходе прохождения им военной службы в Афганистане должен рассмотреть суд, так как речь идет о преступлениях против человечности. Об этом сегодня, 6 января, заявил высокопоставленный представитель правящего в Афганистане движения "Талибан"* Сухаил Шахин.

"Они (убитые - прим. ред.) были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками…”, - заявил Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Также он добавил, что принцу Гарри следует ответить на вопросы "суда, занимающегося преступлениями против человечности".

Ранее в британские издания опубликовали фрагменты из автобиографии принца, которая получила название название Spare, книга поступит в продажу 10 января. В этой книге принц Гарри и, кроме прочего, рассказал, что убил 25 бойцов движения "Талибан"* в Афганистане, где он управлял вертолетом Apache.

Также ранее талибы* сообщили о начале расследования обстоятельств взрыва у посольства России в Кабуле. В результате инцидента погибли двое сотрудников дипмиссии.

*Запрещенная в России террористическая организация