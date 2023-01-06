США предоставили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, об этом сегодня, 6 января, сообщили в Белом доме.

Этот пакет включает, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Соединенных Штатов по-прежнему не предоставили Киеву гарантии безопасности. Он отметил, что Киев пока не получал гарантий безопасности ни от одной страны.

Также ранее сообщалось, что США вынужденно сократит поставки оружия на Украину, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе, об этом в статье для National Interest заявили аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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