Daily Beast: принц Уильям чувствует себя преданным из-за обвинений из книги его брата Гарри Фото: REUTERS

Наследник британского престола принц Уильям чувствует себя "полностью преданным" и "испытывает ненависть" к своему брату принцу Гарри и его жене Меган Маркл после появления в разных изданиях отрывков из его автобиографии, об этом сообщил изданию Daily Beast друг Уильяма, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника издания, Уильяма в тексте книги больше всего возмутили "очень личные" нападки на него и его супругу Кейт Миддлтон.

“Невозможно преувеличить степень презрения (Уильяма - прим. ред.) к Гарри и Меган сейчас. Он абсолютно их ненавидит… Он чувствует себя полностью преданным…", - рассказал друг Уильяма изданию.

Ранее в британские издания опубликовали фрагменты из автобиографии принца Гарри, которая получила название название Spare, книга поступит в продажу 10 января. В этой книге принц Гарри и, кроме прочего, рассказал, что убил 25 бойцов движения "Талибан"* в Афганистане, где он управлял вертолетом Apache.

Также ранее талибы* призвали судить принца Гарри, раскрывшего правду про свои убийства в Афганистане

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