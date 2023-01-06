Патриарх Кирилл помолился о выздоровлении Никиты Михалкова

Никита Михалков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал режиссеру Никите Михалкову просфору (хлеб, который используется в таинстве причастия), а также помолился о его здоровье на литургии, об этом рассказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Напомним, Никиту Михалкова вчера - 5 января - госпитализировали с гриппом.

"Патриарх сегодня за литургией молился о здравии Никиты Сергеевича Михалкова. Святейший передал Никите Сергеевичу… святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии", – сообщил Легойда в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что известному актеру и режиссеру Никите Михалкову, который вчера был госпитализирован, пока не поставили точный диагноз, но коронавирус у него не выявлен, об этом рассказал друг детства режиссера, художник и актер Александр Адабашьян.