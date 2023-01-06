Албанец в Косове открыл стрельбу по празднующим Рождественский сочельник сербам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Албанец ранил из автоматического оружия двух сербов, в частности, одного несовершеннолетнего, в ходе празднования Рождественского сочельника. Об этом сегодня, 6 января, сообщила газета "Вечерне новости" со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при сербском правительстве.

По данным издания, 11-летний подросток и 21-летний молодой человек получили ранения возле города Штрпце, по ним стреляли из проезжающей машины. Пострадавших срочно доставили в клинику с ранениями средней степени тяжести.

После произошедшего местные жители устроили митинг, заблокировав дороги, - люди требовали ареста злоумышленника. Позже полицейские задержали мужчину, который совершил покушение на сербов.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по людям в машине на парковке ТЦ на юге Санкт-Петербурга. Один из пострадавших попал в больницу.

Также ранее неизвестный открыл стрельбу в метро Нью-Йорка. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере 13 человек.