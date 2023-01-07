В Госдуму внесут законопроект о лицензировании продажи пива. Фото: Андрей АБРАМОВ

В российскую Госдуму внесут законопроект о запрете продажи пива без лицензии. Документ также предусматривает обязательное подключение продавцов пива и других напитков этой групы к ЕГАИС (Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя).

«Магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина», - объяснил РИА Новости суть нововведения член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Напомним, летом 2022 года в музеях Москвы разрешили продавать пиво и вино. А за распитие спиртного на летних верандах больше не оштрафуют. В столице проводят эксперимент, чтобы поддержать бизнес.

Тем временем иркутяне возмущены появлением автомата по продаже электронных сигарет в ТЦ. Купить курительную смесь может ребенок.