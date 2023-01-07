Пушилин заявил, что основные гаранты Минских соглашений открыто признались во лжи Фото: Иван ВИСЛОВ

Основные гаранты Минских соглашений, рассказав, что эти договоренности были лишь призваны дать время для перевооружения Украины, открыто расписались в своей лжи, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Не было никакого другого выбора, все было предопределено. Если только Меркель заявляла, что она не хотела выполнять, специально время тянула, Украину укрепляла, соответственно, она врала на самом высоком уровне. Олланд ее поддержал. По сути, это основные гаранты Минских соглашений, и теперь они в этом расписались», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил врио главы ДНР, заявления бывших лидеров Германии и Франции подтвердили правильность решения Москвы о проведении специальной военной операции на Украине. Политик добавил, что спецоперация направлена на упреждение агрессии со стороны Киева.

Напомним, ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель разоткровенничалась в интервью немецкому изданию Die Zeit, рассказав, что Минские соглашения являлись всего лишь ширмой, за которой Украина наращивала военную мощь для продолжения конфликта.

Позже экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Меркель «была права». Он отметил также, что «с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал» и что это «заслуга Минских соглашений».