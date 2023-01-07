Junge Welt: Путин сделал важные выводы из отношения НАТО к России в 90-х годах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сделал выводы из отношения НАТО к России в 1990-х годах, об этом написали в Junge Welt.

В статье отметили, что Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек этот урок.

Авторы подчеркнули, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину — это попытка проверить на практике, насколько у России хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО.

Как писал сайт KP.RU, 28 декабря 2022 года депутат парламента ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что власти Германии не стремятся разрешить конфликт на Украине мирным путем, а хотят накачать ее оружием ради победы Киева.

Она напомнила о заявлениях министра финансов Германии Кристиана о необходимости победы Украины в конфликте с Россией и о призывах главы МИД ФРГ Анналены Бербок расширить поставки оружия Киеву.

Кроме того, пользователи Twitter возмутились посланием канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией.

31 декабря 2022 года читатели Die Welt резко отреагировали на новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором тот пообещал поддерживать Киев, несмотря на последствия, а также призвал немцев продолжать экономить энергию и пообещал, что Германия добьется независимости от российского газа.