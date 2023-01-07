«Воюю в окопах, которые ты построил во Вторую мировую»: исповедь немецкого наемника в обращении к деду-нацисту

МК: Наемник из Германии обратился к деду, служившему в вермахте Фото: REUTERS

Сражающийся за Украину немецкий наемник в соцсетях обратился к деду, воевавшему в составе вермахта нацистской Германии, об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

«Дедушка, я воюю в окопах, которые ты построил во Вторую мировую!», - написал наемник.

Кроме того, в своем сообщении он описал боевые действия, в которых подвергся минометному обстрелу «как и столетие назад» и опубликовал фото минометного снаряда времен Великой Отечественной войны.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года военный корреспондент Александр Коц рассказал, из каких стран участвуют наемники в боевых действиях на Украине.

Он отметил, что количество наемников на Украине превышает все разумные пределы. В основном это прибывшие из США, Канады, Польши, Британии.

Журналист подчеркнул, что в конфликте участвуют уже иностранные частные военные компании. К примеру, в Харьковской области в малых маневренных группах были 80% иностранцев.

Коц заявил, что тут не надо питать себя иллюзией, что мы не можем победить маленькую Украину - мы сейчас сражаемся со всем миром.

Ранее МИД России сообщал, что с начала военной спецоперации России на Украине Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников из 63 стран.