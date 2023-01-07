Врио губернатора Запорожья заявил, что властям Украины чужды человеческие ценности Фото: Александр КОЦ

Киевским властям, не поддержавшим инициативу России о введении режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, чужды человеческие ценности, об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на своей странице в Telegram-канале.

«Ожидаемо, что киевский режим с подачи западных кураторов не поддержал светлую инициативу рождественского перемирия», - написал Балицкий.

Он подчеркнул, что это в очередной раз демонстрирует, что нацизм, который правит на бывшей Украине, не имеет никакого отношения к христианству, православию и лишен человеческих ценностей.

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2023 года президент Украины Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, которое подразумевает временное прекращение огня в зоне специальной военной операции на рождественские праздники.

Он заявил, что Россия собирается использовать период тишины для якобы подготовки «новой волны агрессии против Украины и Европы».

5 января 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил рождественское перемирие 6 и 7 января.

Президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине, который будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года.

Минобороны Российской Федерации объявило, что войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество. Он будет введен на 36 часов с 12.00 6 января 2022 года до 24.00 7 января 2022 года.