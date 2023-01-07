В ЛНР заявили, что украинские боевики скоро оставят город Соледар в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Украины в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой Народной Республике, об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

«Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки», - написал Киселев.

Он добавил, что вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление.

Киселев отметил, что противник продолжает бежать и оставлять свои позиции.

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ используют крыши зданий в Артемовске (Бахмут) для того, чтобы оборудовать там позиции противовоздушной обороны.

Он отметил, что на крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали.

22 декабря 2022 года Марочко заявлял, что командование украинских войск перебрасывает в район Артемовска дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта.

Он уточнял, что в задачи таких спецподразделений входит не только противодействия наступлению, а также ведения маневренной обороны, но и пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинской армии.