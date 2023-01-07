Солист Little Big Прусикин снял возмутительное видео с крестом

Солист Little Big Прусикин “покатался” на кресте на православное Рождество, фото: скриншот с видео

Солист Little Big Илья Прусикин выложил в соцсетях видеоролик, где он катается на скейтборде в форме креста.

Этот поступок артиста вызвал массу осуждающих комментариев у пользователей, назвавших поведение Прусикина “богохульством” и “не заслуживающим уважения”. При этом осудили солиста Little Big даже те, кто не исповедует религию.

Ранее сообщалось, что группа "Little Big" самораспустилась. Илья Прусикин сообщил, что вместо четырех человек в коллективе осталось двое: он и Софья Таюрская. Прусикин и его гражданская жена Таюрская переехали весной в США. Недавно они пытались воссоединиться на гастролях в Европе с двумя другими участниками группы из России: но тур больших денег не принес.

Также сайт KP.RU писал, что во время зарубежных гастролей Прусикин раздавал интервью западным СМИ, где привлекал внимание к концертам антипатриотичными высказываниями. А на сцене звучали старые песни, которые стали популярными в минувшие года.