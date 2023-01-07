Посол Украины в Британии сообщил о “непостижимых” потерях ВСУ в живой силе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не называет точных цифр, но потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) огромны и непостижимы, заявил украинский посол в Британии Вадим Пристайко в интервью американскому изданию Newsweek.

“Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но … цифры огромны, непостижимы”, - заявил дипломат.

Ранее командующий российским военным контингентом в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин сообщил о потерях ВСУ под Херсоном.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года публикует сайт KP.RU.