Бывший разведчик США Риттер: Украина проиграет быстрее, чем получит обещанное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Время на стороне РФ, поскольку, пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанного вооружения, ВСУ уже начнут терпеть поражение, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"К несчастью для Украины и остальных (стран Запада - прим. ред.) России не нужно ждать… Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от стадии презентации в PowerPoint к внедрению на Украине", - сказал он.

Ранее американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер представил итоги проведенного им анализа событий в украинской Буче. Он заявил, что убийство жителей Бучи – это дело рук украинских военных.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года публикует сайт KP.RU.